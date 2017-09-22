До Бундестагу може потрапити партія, яка підтримує окупацію Криму – опитування

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) вперше в історії може потрапити у Бундестаг за результатами парламентських виборів, що відбудуться у неділю, 24 вересня, повідомляє Reuters.

На переконання представників "Альтернативи для Німеччини", потрапляння представників партії у нижню палату німецького парламенту "пожвавить дебати" у Бундестазі після чотирирічного правління "великої коаліції", до якої входять фракція "Християнсько-демократичний союз/Християнсько соціальний союз" та фракція "Соціал-демократична партія Німеччини" (СДПН).

Як свідчить опитування Forsa, підтримка AfD серед населення підвищилась з 2% до 11%. Зазначається, що кількість прихильників партії зросла завдяки антиімміграційній риториці. "Альтернатива для Німеччини" стане першою ультраправою партією за період більше ніж 50 років, яка подолає п'ятивідсотковий бар'єр, щоб пройти до парламенту.

Читайте такожМеркель згадала історію НДР, говорячи про Крим

"Бундестаг раніше був платформою для наших занепокоєнь і проблем, але на даний момент він взагалі таким не є, і саме тому ми хочемо потрапити туди, маючи цілком інші політичні пропозиції", - наголосив лідер "Альтернативи для Німеччини" Александер Ґауланд.

Він зауважив, що парламент, у якому чотири роки домінує коаліція консерваторів Ангели Меркель (ХДС/ХСС) та СДПН, не проводив будь-яких актуальних дебатів на ключові теми, серед яких санкції проти Росії або питання біженців.

Головні партії ХДС/ХСС та СДПН виключили можливість співпраці з AfD, яка, ймовірно, стане третьою за кількістю отриманих місць партією в новому парламенті, однак Ґауланд вважає, що партія врешті-решт зможе стати правлячою у середньостроковій або довгостроковій перспективі.

Як свідчать дані соціологічних опитувань, електоральні результати можуть змусити Меркель знову сформувати "велику коаліцію" з СДПН, або чинний канцлер може сформувати трьохсторонній альянс з "Вільною демократичною партією" (ВДП) та партією із захисту навколишнього середовища "Зелені".

Дослідження Forsa свідчить, що партія Меркель ХДС/ХСС може впевнено набрати 36%, СДПН - 22%.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецький політик Александр Ґауланд назвав Крим "споконвічною російською територією".