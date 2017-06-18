Німецький правопопулістський політик назвав Крим "споконвічною російською територією"

Німецький політик Александр Голанд, який є членом партії "Альтернатива для Німеччини" назвав Крим "споконвічною російською територією". Про це він заявив на з'їзді партії в Карлсруе, повідомляє ТСН.ua з посиланням на Die Welt.

Зазначимо, що Голанд очолює виборчий список правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Цього разу свою позицію він висловив у контексті заклику до федерального уряду щодо скасування санкцій.

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"Санкції – це завжди неправильно, це неправильна політика. І вони не повернуть жодної частини Криму. Що зробиш, Крим, так би мовити, споконвічна російська територія і не може бути повернутий Україні", – сказав Голанд.

Голанд розкритикував Захід за те, що він не зміг побудувати новий світовий порядок разом з Росією після розпаду СРСР.

Крім того, він заявив, що розуміє президента РФ Володимира Путіна і його політику у світлі розширення НАТО на Схід і висловився за покращення відносин з РФ.

Примітно, що офіційно Німеччина засудила анексію Криму Росією і притримується своєї позиції досі.

Партія "Альтернатива для Німеччини" відома своєю критикою міграційної політики канцлера Ангели Меркель і євроскептичними поглядами. 2016 року її депутати потрапили до місцевих парламентів федеральних земель Баден-Вюртемберг, Саксонія-Анхальт і Рейнланд-Пфальц.

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2017 року партія потрапила і до парламенту землі Шлезвіг-Гольштейн, вибори у якій вважаються важливою перевіркою настроїв виборців перед виборами до Бундестагу, які відбудуться цьогоріч у вересні.