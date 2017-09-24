У Франції проходить голосування на часткових виборах до Сенату

Голосування на часткових виборах до Сенату проходить у неділю у Франції. Як передає ТАСС, за їх підсумками оновиться половина складу верхньої палати парламенту країни.

Вибори проходять у 38 департаментах європейської частини Франції та шести заморських департаментах і територіях. Крім того, ще шість сенаторів будуть обрані по окремих округах, закріплених за французами, які проживають за кордоном. Боротьбу за 171 місце з 348 сенаторських крісел ведуть 1996 кандидатів - це рекорд для подібних виборів у Франції.

Процедура голосування почалася в більшості департаментів о 08:30 за місцевим часом. Згідно з французьким законодавством, вибори до Сенату проводяться за системою непрямого голосування. Право голосу в ній мають лише обрані народом представники - мери міст і депутати міських, департаментських і регіональних рад.

Сенаторів у Франції обирають на шестирічний термін. При цьому склад верхньої палати оновлюється рівно наполовину кожні три роки.

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Загалом проголосувати в неділю в обов'язковому порядку повинні будуть близько 76 тис. «великих вибірників» із числа місцевих народних обранців. Строки проведення виборів різняться від департаменту до департаменту. Найпізніший час завершення процедури голосування - 17:30, а підсумки виборів мають бути відомі до кінця дня.

Наразі більшість у Сенаті належить правим «Республіканцям». У нинішньому складі верхньої палати у них 142 місця; групу сенатської більшості з ними утворюють ще 42 сенатора з «Союзу центристів». Як очікується, нинішнє голосування відобразить картину муніципальних виборів 2014 року, на яких перемогу здобули «Республіканці», й, таким чином, розстановка сил у Сенаті не повинна зазнати суттєвих змін. Пропрезидентський рух «Республіка на марші», заснований 2016 року Емманюелем Макроном, поки не має достатньої кількості власних депутатів на місцевому рівні, щоб претендувати на суттєвий успіх на виборах до Сенату.