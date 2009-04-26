«Елітне» ДТП в Москві: Ferrari протаранив три іномарки

Велике ДТП за участю автомобіля "Феррарі" сталося у суботу ввечері на Кутузовському проспекті Москви - елітна спортивна іномарка протаранила на великій швидкості три припарковані автомобілі, постраждав пасажир "Феррарі", повідомляє РІА “Новости".

Автомобіль "Феррарі" врізався у припаркований "Лендровер", який після удару протаранив також БМВ і "Хонду".

"В результаті ДТП серйозні поранення одержав пасажир "Феррарі", тоді як водій елітної спортивної іномарки не має жодної подряпини. Їх врятувала подушка безпеки, яка повністю закрила молодих людей від удару об метал", - сказав співбесідник агентства.

Щоб звільнити пораненого, довелося відрізати метал шматками, розповів рятувальник.

Він додав, що це перший випадок такої серйозної аварії з автомобілем марки "Феррарі" в Москві, коли знадобилася допомога рятувальників.

Джерело в правоохоронних органах столиці повідомило, що водієм і пасажиром автомобіля "Феррарі" 2006 року випуску, який потрапив в аварію, є 20-річні сини топ-менеджерів одного з крупних банків. Батько одного з них відразу приїхав до місця аварії на своєму Maserati ("Мазераті"), сказав він.

Вартість такого "Феррарі" в салонах Москви коливається від 350 тисяч євро до 400 тисяч євро залежно від комплектації.

"За попередніми даними, водій "Феррарі" їхав з швидкістю близько 200 кілометрів на годину і не впорався з керуванням. Припарковані автомобілі, які він протаранив, відкинуло метрів на 20 вперед", - сказало джерело.