"Вдячний за чудове життя": Маккейн розповів про "дуже поганий прогноз" лікарів

Сенатор США Джон Маккейн заявив, що лікарі дали йому "дуже поганий прогноз" у боротьбі з раком мозку. Про це повідомляє Associated Press.

Маккейну в липні провели хірургічну операцію з видалення пухлини головного мозку, яка пізніше була визнана формою гліобластоми – такого ж типу раку, який був у колишнього колеги Маккейна з Сенату Едварда Мура Кеннеді, що помер в 2009 році.

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Маккейн розповів у програмі "60 хвилин" на телеканалі CBS, що він багато думає про Кеннеді. Він сказав, що Кеннеді продовжував працювати, незважаючи на діагноз і "ніколи не здавався, бо він любив своє діло".

Маккейн зазначив, що у нього є "іноді почуття страху того, що станеться", але стверджує, що вдячний за те, що прожив "чудове життя".