Пхеньян: США оголосили Північній Кореї війну

МЗС КНДР заявив, що США оголосили Північній Кореї війну. У зв'язку з цим Пхеньян має право збивати американські стратегічні бомбардувальники, йдеться у заяві, передає CNBC.

Читайте такожБільшість американців проти превентивного удару по КНДР - опитування

"Ми маємо право збивати стратегічні бомбардувальники США, навіть якщо вони не знаходяться у повітряному просторі Північної Кореї", - стверджує зовнішньополітичне відомство КНДР. Глава МЗС Північної Кореї допустив, що це буде контрзаходом на дії Вашингтона.

Як повідомляв УНІАН, на сесії Генеральної Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп назвав Кім Чен Ина "ракетною людиною" і пригрозив повністю знищити Північну Корею.