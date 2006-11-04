У Петербурзі побилися антифашисти та учасники ”Русского марша”

У Санкт-Петербурзі відбулася сутичка антифашистів з націоналістами, повідомляє Лента.ру з посиланням на пітерське інтернет-видання.

У центрі Петербургу, передає кореспондент з місця подій, на розыі Літейного і Невського проспектів відбулася сутичка антифашистів з націоналістами.

Працівники міліції намагалася відвернути зіткнення антифашистів, що перебували на Невському, і націоналістів, що рухалися Літейним. Проте учасники маршу націоналістів спромоглися прорватися через кордон і пройти на Невський.

Район при розіі Літейного і Невського проспектів перекритий. До місця події прибули два бронетранспортери. За офіційними даними ГУВС Петербурга, затримано близько 10 учасників сутички, решті вдалося переховатися.

Міліція застосовувала сльозогін і інші спецзасоби. Інформації про потерпілих не надходило.

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