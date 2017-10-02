У США помер медіамагнат Ньюхаус, який створив культ глянцю

Власник The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest і ряду інших журналів Семюел Ірвінг Ньюхаус, відомий як Сі Ньюхаус, помер у віці 89 років. Ньюхаус помер у своєму будинку, повідомив його прес-секретар, не ставши уточнювати причини смерті, передає Meduza.

Сі Ньюхаус і його брат Дональд успадкували видавничий бізнес від свого батька, і, як зазначає The New York Times, перетворили його в одну з найбільших в США компаній, що знаходяться у приватному володінні. У 2016 році журнал Forbes оцінював стан Сі Ньюхауса в 13 мільярдів доларів.

У зону відповідальності Дональда Ньюхауса в сімейному бізнесі увійшли газети і телеканали, а Сі Ньюхаус зайнявся глянцевими журналами.

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Саме Сі Ньюхаус, пише у некролозі The New York Times, багато в чому сформував сучасне уявлення про глянцеві журнали та зробив їх невід'ємною частиною культурного контексту.

Сі Ньюхаус протягом декількох десятків років обіймав посаду президента видавничого дому Condé Nast. Під керівництвом Ньюхауса Condé Nast, відомий у першу чергу як видавець Vogue, придбав The New Yorker (у 1985 році) і перезапустив в 1983 році Vanity Fair, який не виходив з 1936 року.

Як передає РБК з посиланням на Bloomberg, компанія Advance Publications була заснована батьком Ньюхауса і до 1979 році володіла 31 газетою, загальний тираж яких становив 3 млн. Сам Ньюхаус-молодший вже в 1960-ті роки отримав в керівництво журнал Vogue, який на той момент вважався побічним бізнесом компанії. Однак підприємець зумів зробити глянцеві журнали обличчям Advance Publications, а в наступні роки домігся придбання GQ, Gourmet, Signature, а в 1985 році купив New Yorker.

При цьому Ньюхаус вважався досить жорстким керівником, який втручався у редакційну політику. Наприклад, головний редактор Vogue Грейс Мірабелла дізналася про своє звільнення з новинного випуску на телебаченні.

Коли Ньюхаус придбав New Yorker, то обіцяв не чіпати редакцію видання, проте вже через два роки вигнав багаторічного головного редактора Вільяма Шоуна, замінивши його на Роберта Готтліба. За різними даними, він отримав 600 листів від обурених читачів і чимало скарг від співробітників журналу, однак своє рішення змінювати не став.

За даними Bloomberg, стан Ньюхауса оцінюється в $12,7 млрд, завдяки чому він перебував на 35-му місці в списку найбагатших людей США.