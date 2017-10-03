Стрілянина в Лас-Вегасі: батько трьох дітей встиг врятувати 30 людей, перш ніж сам отримав поранення

Джонатан Сміт врятував 30 осіб під час кривавої стрілянини у центрі Лас-Вегаса, перш ніж сам отримав поранення у шию.

Куля досі знаходиться у ключиці чоловіка і може залишитися там на все життя, пише ТСН з посиланням на The Daily Mirror.

Друзі і родина пишаються ним. "Джонатан Сміт є справжнім героєм і заслуговує на визнання за його дії в Лас-Вегасі на цих вихідних", – пишуть вони у соцмережах.

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Педдок випустив сотні куль в натовп людей, які перебували на фестивалі кантрі музики. Стрілянина спричинила масову паніку. Люди рухалися в усіх напрямках і не знали, звідки йшла небезпека. Свідки кажуть, що це тривало 15 хвилин.

Сміт святкував 43-річчя свого брата, коли відбулася атака. Він допоміг десяткам незнайомих людей вийти з зони небезпеки, коли сотні куль пронизували повітря. Чоловік продовжував забирати людей під укриття, доки сам не потрапив під кулі.

Сміт є батьком трьох маленьких дітей, яких виховує разом з Крістал Джонс. Сестра Джонс створила сторінку на GoFundMe, щоб покрити витрати на медичну допомогу. Вона написала: "Джонатан був розстріляний під час бійні у Лас-Вегасі, намагаючись забезпечити безпеку інших людей. Він відзначав 43-річчя свого брата, коли розпочалися постріли. За словами свідків, він допоміг врятувати десятки людей, перш ніж також був поранений".

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"Джонатан Сміт – люблячий батько трьох дітей, Джонатана-молодшого, Джайден Старр і Джуліан", – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість загиблих у результаті стрілянини в Лас-Вегасі становить 59 людей, ще 527 отримали поранення.

Стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики "Урожай" (Harvest) в американському Лас-Вегасі. Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіта (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номера на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвав розстріл людей в Лас-Вегасі втіленням зла у чистому вигляді.