У Лас-Вегасі чоловік відкрив вогонь з автомата по натовпу (відео)

09:22, 02 жовтня 2017
Світ
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Про жертви або постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

Поліція закликала людей уникати місце події до того, як стрілок буде знешкоджений / Фото mandalaybay.com

Невідомий відкрив вогонь у готелі-казино Mandalay Bay Resort and Casino у Лас-Вегасі, повідомляє The New York Times. Про жертви або постраждалих поки невідомо, люди в паніці покинули готель.

За даними влади США, на місце події відправлені бійці спецназу. Вони зайняли 29-й поверх готелю і просуваються до 32-го.

Як видно на відео з місця інциденту, невідомий відкрив вогонь автоматними чергами під час концерту.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в США служитель церкви зупинив атаку суданця, який встиг застрелити жінку і поранити пастора.

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Теги: #стрілянина у США#стрілянина у Лас-Вегасі