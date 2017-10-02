У Лас-Вегасі чоловік відкрив вогонь з автомата по натовпу (відео)

Невідомий відкрив вогонь у готелі-казино Mandalay Bay Resort and Casino у Лас-Вегасі, повідомляє The New York Times. Про жертви або постраждалих поки невідомо, люди в паніці покинули готель.

За даними влади США, на місце події відправлені бійці спецназу. Вони зайняли 29-й поверх готелю і просуваються до 32-го.

Як видно на відео з місця інциденту, невідомий відкрив вогонь автоматними чергами під час концерту.

EYEWITNESS: Chilling footage of moment active shooter opened fire on concert goers near Mandalay Bay resort in Las Vegas pic.twitter.com/7OfAwg0ReO — Josh Caplan (@joshdcaplan) October 2, 2017

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в США служитель церкви зупинив атаку суданця, який встиг застрелити жінку і поранити пастора.