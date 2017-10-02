У Лас-Вегасі чоловік відкрив вогонь з автомата по натовпу (відео)
09:22, 02 жовтня 2017Світ
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Про жертви або постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.
Поліція закликала людей уникати місце події до того, як стрілок буде знешкоджений / Фото mandalaybay.com
Невідомий відкрив вогонь у готелі-казино Mandalay Bay Resort and Casino у Лас-Вегасі, повідомляє The New York Times. Про жертви або постраждалих поки невідомо, люди в паніці покинули готель.
За даними влади США, на місце події відправлені бійці спецназу. Вони зайняли 29-й поверх готелю і просуваються до 32-го.
Як видно на відео з місця інциденту, невідомий відкрив вогонь автоматними чергами під час концерту.
EYEWITNESS: Chilling footage of moment active shooter opened fire on concert goers near Mandalay Bay resort in Las Vegas pic.twitter.com/7OfAwg0ReO— Josh Caplan (@joshdcaplan) October 2, 2017
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в США служитель церкви зупинив атаку суданця, який встиг застрелити жінку і поранити пастора.
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