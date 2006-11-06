Євросоюз знову змінив правила перевезення рідини на борту літаків

Аеропорти країн Євросоюзу з 5 листопада 2006 року змінили правила провезення рідини в ручній поклажі.

З понеділка пасажири літаків, що відправляються з країн Європи, знов зможуть проносити на борт в ручній поклажі парфюмерію і засоби гігієни, повідомляє BBC News. Проте об`єм флаконів з рідинами не повинен перевищувати 100 міллілітрів, а флакони і пляшки повинні поміщатися в спеціальний прозорий пластиковий пакет розміром 18 на 20 сантиметрів. Пакет можна буде відкривати під час польоту.

Пасажирам знову можна брати на борт літака напої, придбані в аеропортах в магазинах безмитної торгівлі. Вони також упаковуватимуться в спеціальні пакети, проте відкривати їх під час польоту заборонено.

Правила розповсюджуються і на транзитних пасажирів. Будь-які рідини в ручній поклажі, якщо їх об`єм перевищує 100 міллілітрів і вони не упаковані належним чином, будуть конфісковані, попереджає керівництво аеропортів країн Євросоюзу. Обмеження діє і відносно продукції, купленої в магазинах Duty Free аеропортів відправлення транзитних пасажирів.

Обмеження на дитяче харчування і ліки в рідкій формі зняте. Проте співробітники аеропортів перевірятимуть пляшки і флакони на предмет безпеки. Знову дозволено проносити в пасажирський салон літака музичні інструменти.

Лєнта.ру