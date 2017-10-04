ЗМІ назвали причину смерті засновника Playboy

Засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер від зупинки серця та легеневої недостатності, повідомляє Page Six.

Видання посилається на свідоцтво про смерть Хефнера, яке надійшло в його розпорядження.

Згідно з даними в документі, за шість днів до смерті Хефнер також страждав від кишкової палички і зараження крові.

Читайте такожДружина засновника Playboy не отримає жодної копійки з його спадщини

У свідоцтві про смерть вказано, що кишкова інфекція важко піддавалася лікуванню антибіотиками.

Раніше журнал People повідомляв, що Хефнер помер із природних причин.

Засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер 27 вересня в Каліфорнії на 92-му році життя у своєму знаменитому особняку в оточенні рідних і близьких.