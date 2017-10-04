ЗМІ назвали причину смерті засновника Playboy
00:52, 04 жовтня 2017Світ
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Засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер від зупинки серця і легеневої недостатності.
Раніше повідомлялося, що Хефнер помер із природних причин / фото podrobnosti.ua
Засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер від зупинки серця та легеневої недостатності, повідомляє Page Six.
Видання посилається на свідоцтво про смерть Хефнера, яке надійшло в його розпорядження.
Згідно з даними в документі, за шість днів до смерті Хефнер також страждав від кишкової палички і зараження крові.
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У свідоцтві про смерть вказано, що кишкова інфекція важко піддавалася лікуванню антибіотиками.
Раніше журнал People повідомляв, що Хефнер помер із природних причин.
Засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер 27 вересня в Каліфорнії на 92-му році життя у своєму знаменитому особняку в оточенні рідних і близьких.
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