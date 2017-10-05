Смартфон врятував життя жінці під час жахливої бійні в Лас-Вегасі

Під час стрілянини, яку злочинець відкрив з вікна готелю відвідувачам фестивалю кантрі-музики в Лас-Вегасі, жінка вціліла завдяки своєму смартфону. Про це повідомляє LasVegasNow.com.

Як пише видання, куля, що летіла в бік жінки, застрягла в корпусі мобільного пристрою, подрібнивши його. Телефон вийшов з ладу, а ось жінка залишилася жива.

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Про цей випадок розповів таксист, який відвозив жінку в ту ніч з місця трагедії.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі. Були вбиті 59 чоловік, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелі Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі в голову. Як з'ясувалося, свій арсенал зброї вбивця збирав протягом 20 років.