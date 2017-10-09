Кремль хоче закрити CNN і Голос Америки у відповідь за RT і Sputnik

За даними газети "Ізвестія", в Раді Федерації пропонують зрівняти кількість американських ЗМІ в РФ з числом російських, які працюють у США, передає Бі-бі-сі. Цей крок, пише газета з посиланням на своє джерело в парламентських і дипломатичних колах, стане відповіддю на тиск Вашингтона щодо телеканалу RT і агентства Sputnik.

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Голова комісії Ради Федерації з захисту державного суверенітету та недопущення втручання у внутрішні справи Андрій Клімов підтвердив інформацію про те, що такий сценарій розглядається. Комісія вже направила листи до Генпрокуратури, МЗС, Мін'юсту і Роскомнадзору з тим, щоб відомства до 20 жовтня представили свої пропозиції відповідних заходів. На їх основі і буде вироблена дзеркальна відповідь на тиск Вашингтона, пишуть "Ізвестія".

Зараз у Росії, особливо в регіонах, зареєстровано істотно більше американських ЗМІ, ніж російських - у США. Санкції, як зазначають джерела видання "Ізвестія" у парламентських колах, можуть торкнутися таких ЗМІ, як "Свобода", "Голос Америки", CNN, а також низки інформаційних агентств та газет.

Особливу увагу розробники звертають на американські медіа, які працюють в російських регіонах, зокрема, на численні проекти "Свободи", фінансованої Держдепартаментом США. Наприклад, в окупованому Криму недавно був запущений проект Радіо Свободи "Крим. Реалії". Також на території Росії працюють представництва таких великих американських газет, як Washington Post і New York Times.

Як повідомляв УНІАН, Twitter закрив 200 облікових записів, пов'язаних з Росією.