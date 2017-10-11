Трамп обговорив з військовими варіанти силових дій проти КНДР

Президент США Дональд Трамп зустрівся з командою з питань національної безпеки країни та обговорив з ними варіанти військових дій проти Північної Кореї у відповідь на її зростаючі ядерні амбіції. Про це повідомляє The Hill з посиланням на прес-службу Білого дому.

Трамп зустрівся з військовими чиновниками, щоб обговорити "варіанти відповіді на будь-які форми агресії з боку Північної Кореї, або, у разі необхідності, дій, щоб Північна Корея не погрожувала ядерною зброєю Сполученим Штатам та їхнім союзникам", - йдеться в повідомленні Білого дому.

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Трамп заслухав брифінг міністра оборони Джеймса Меттіса і голови Комітету начальників штабів генерала Джозефа Данфорда, зазначає прес-служба.

Зазначається, що у Трампа на вівторок ще запланований ланч з Меттісом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном.

Раніше УНІАН повідомляв, що Південна Корея готова застосувати графітові бомби, які можуть паралізувати електростанції КНДР у разі початку війни на півострові.