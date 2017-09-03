Найпотужніше випробування водневої бомби КНДР: реакція світової спільноти

Сьогодні, 3 вересня, стало відомо, що КНДР провела шосте ядерне випробування.

За інформацією Північної Кореї, вона провела успішне випробування водневої бомби. Повідомлялося, що випробуваний водневий заряд може бути поміщений на міжконтинентальну балістичну ракету. Однак, такі дії КНДР змусили відреагувати світову спільноту.

Японія

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе віддав розпорядження посилити моніторинг за рівнем радіації і тримати постійний контакт з сусідніми країнами в зв'язку з можливим новим ядерним випробуванням КНДР.

Він також заявив, що шосте ядерне випробування КНДР несе з собою загрозу всьому міжнародному співтовариству і є абсолютно неприйнятним, пише ТАСС.

"Ядерне випробування Північної Кореї - відверте і грубе порушення чинних резолюцій Ради Безпеки ООН і серйозна загроза безпеці регіону і всього міжнародного співтовариства. Це абсолютно неприйнятно", - підкреслюється в заяві прем'єра Японії.

Японія дипломатичними каналами направила КНДР рішучий і жорсткий протест в зв'язку з проведеним новим ядерним випробуванням. Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно.

"Це абсолютно непробачно", – сказав Коно, який перший з офіційних осіб оголосив про те, що, за оцінками японського уряду, КНДР здійснила чергове ядерне випробування.

"Ми дійшли висновку, що Північна Корея провела ядерне випробування", – заявив він за підсумками екстреного засідання Ради національної безпеки.

Міністр закордонних справ Японії найближчим часом має намір провести телефонні переговори зі своїми колегами з США і Південної Кореї.

"Наразі ми ведемо підготовку [до таких дзвінків]", – зазначив він.

Міністр оборони Японії Іцунорі Онодера повідомив, що в наразі літаки Повітряних Сил самооборони країни займаються вимірюванням можливих змін рівня радіації в атмосфері після передбачуваного північнокорейського ядерного випробування.

Рівень загрози з боку КНДР по відношенню до Японії та іншим країнам регіону вийшов на новий рівень. Таку думку в неділю висловив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга.

"Це новий, більш серйозний рівень загрози для безпеки нашої країни. [Випробування] ставить під загрозу мир і безпеку регіону, усієї міжнародної спільноти та є абсолютно неприйнятним", – наголосив він.

Південна Корея

Південна Корея заявила, що, імовірно, у КНДР дійсно випробовували водневу бомбу.

Південна Корея спільно з міжнародним співтовариством прийме максимально можливі контрзаходи у відповідь на випробування КНДР. Про це йдеться в заяві президента Південної Кореї Мун Чже Іна, поширеній канцелярією Блакитного будинку.

Південнокорейська сторона вже висловила думку, що потужність підірваного в неділю КНДР заряду може досягати 100 кілотонн, передає ТАСС.

Після вибуху міністерство фінансів Південної Кореї заявило про скликання чергового засідання, щоб перевірити вплив останнього північнокорейського ядерного випробування на місцевий фінансовий ринок. Також міністерство заявило, що запустило систему цілодобового моніторингу відразу після штучного землетрусу.

Водночас агентство Reuters зазначило, що ядерне випробування КНДР – це перевірка США і Японії.

Також Південна Корея заявила, що демонстративне шосте ядерне випробування КНДР має отримати "найсильнішу можливу" відповідь, в тому числі санкції Радбезу ООН щодо "повної ізоляції" країни.

У підсумку, союзники "не на словах, а на ділі продемонструють потужну реакцію", - відзначили в командуванні.

Китай

Влада Китаю заявила, що засуджує проведення в КНДР випробування ядерної зброї.

У МЗС КНР зазначили, що "рішуче засуджують" подібний крок Пхеньяну.

Окрім того, Китай закликав Північну Корею Китай зупинити "неправильні" дії після ядерного випробування. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ КНР.

Також Китай закликав КНДР поважати резолюції Ради Безпеки ООН.

У заяві МЗС КНР наголошується, що Китай дотримується «твердої позиції» щодо денуклеаризації Корейського півострова і підтримує своїх колег в ООН з цього питання, пише РБК.

«Ми закликаємо Північну Корею почати процедуру денуклеаризації Корейського півострова, дотримуватися резолюції Ради Безпеки ООН і припинити ескалацію конфлікту», - йдеться в повідомленні. У МЗС зазначили, що ефективно вирішити дану проблему можна тільки шляхом діалогу.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Раду Безпеки ООН відреагувати на випробування КНДР, передає Reuters.

За його словами, міжнародне співтовариство повинна швидко і ретельно відреагувати на останнє ядерне випробування Північної Кореї.

"Президент Республіки закликає членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй оперативно реагувати на це нове порушення Північної Кореї міжнародного права. Міжнародне співтовариство повинно ставитися до цієї нової провокації з найбільшою стійкістю", - сказав він у своїй заяві.

Росія

Продовження КНДР дій, що підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї, загрожує серйозними наслідками для самого Пхеньяна, на цьому тлі єдиним виходом із ситуації є повернення всіх сторін до переговорів з проблем безпеки на Корейському півострові.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає ТАСС.

"Не може не викликати жалю той факт, що керівництво КНДР своїми діями, спрямованими на підрив глобального режиму нерозповсюдження, створює серйозну загрозу миру та безпеки на Корейському півострові і в регіоні в цілому", - йдеться в заяві.

У Міністерстві закордонних справ Росії висловили глибоку заклопотаність повідомленнями про випробування і відзначили, що вони представляють демонстративне нехтування резолюціями РБ ООН і міжнародними нормами.

Як підкреслили в МЗС РФ, "чергове демонстративне нехтування" Пхеньяном вимогами відповідних резолюцій РБ ООН і нормами міжнародного права "заслуговує найбільш рішучого засудження".

ОБСЄ

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї.

Про це він написав у мікроблозі у Twitter.

"Категорично засуджую ядерне випробування КНДР. Це є не тільки явним порушенням міжнародних зобов'язань Північної Кореї, а й безрозсудним і безвідповідальним вчинком під час підвищеної напруженості на Корейському півострові", - зазначив він.

"КНДР має припинити односторонні провокації та повернутись до переговорів. Закликаю до швидкої реакції Ради безпеки ООН", - наголосив Курц.

Євросоюз

Останнє ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні, пише Європейська правда.

"Ядерний тест КНДР є прямим і неприйнятним порушенням міжнародних зобов'язань Пхеньяна не випускати та не випробовувати ядерну зброю як це визначено численними резолюціями Ради Безпеки ООН, він є серйозною провокацією, що несе серйозну загрозу для регіональної і міжнародної безпеки, і серйозним викликом для глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - ідеться у заяві Могеріні.

У заяві підкреслюється позиція Європейського союзу: КНДР повинна невідкладно відмовитися від своєї ядерної програми, програм з розробки зброї масового знищення та балістичних ракет і негайно припинити всі пов'язані з цим заходи.

Могеріні внесе питання північної Кореї у порядок денний неофіційної зустрічі міністрів зовнішніх справ ЄС наступного тижня у Талліні.

Могеріні сподівається, що Рада безпеки ООН розгляне питання нового ядерного випробування КНДР та займе стосовно нього тверду позицію.

НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг рішуче засудив чергові ядерні випробування Північної Кореї та закликав Пхеньян відмовитися від дій, які призведуть до посилення напруженості.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві генсека НАТО, розповсюдженій в неділю в Брюсселі.

"Я рішуче засуджую те, що Північна Корея провела сьогодні шості ядерні випробування. Це є ще одним грубим порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, зокрема резолюції 2321, прийнятій у листопаді 2016 року", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що НАТО стурбована дестабілізуючою манерою поведінки Пхеньяну, яка становить загрозу для регіональної та міжнародної безпеки.

"Я закликаю Північну Корею виконувати свої міжнародні зобов'язання і відмовитися від будь-яких загроз і дій, які можуть призвести до посилення напруженості і нестабільності", - підкреслив Столтенберг.

Німеччина

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступили за жорсткіші санкції проти Північної Кореї у зв'язку з останніми ядерними випробуваннями, повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт німецького уряду.

Меркель вважає, що міжнародне співтовариство, зокрема, Рада Безпеки ООН та ЄС, має рішуче відреагувати на ескалацію, яку спричинила КНДР.

"Остання провокація влади у Пхеньяні досягла нового виміру", - вважає Меркель.

США

Президент США Дональд Трамп назвав дії Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) ворожими і небезпечними для США.

Про це він написав у мікроблозі у Twitter, коментуючи ядерні випробування Північної Кореї.

«Північна Корея провела велике ядерне випробування. Їх слова і дії залишаються ворожими і небезпечними для США, - написав Трамп. - КНДР є нацією-вигнанцем, яка стала великою загрозою і тягарем для Китаю, який намагається допомогти, але безуспішно. Південна Корея розуміє, як, я вже їм казав, що їхня розмова про примирення з Північною Кореєю не спрацює, вони розуміють лише одне».

Нагадаємо, у неділю Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.