ЗМІ розповіли про таємну зустріч Собчак з Путіним

Телеведуча Ксенія Собчак, можлива учасниця російських президентських виборів 2018 року, зустрілася з Володимиром Путіним. Формальна тема розмови - інтерв'ю для фільму про Анатолія Собчака, передає Бі-бі-сі.

До 80-річчя з дня народження колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака його донька, телеведуча Ксенія Собчак, знімає фільм про життя і кар'єру батька.

Для цього фільму Собчак розмовляла з Володимиром Путіним, розповіли два обізнаних співрозмовники видання, обидва попросили про анонімність.

"Після того, як оператори, освітлювачі та інші пішли, Путін і Собчак залишилися поговорити наодинці", - сказав один зі співрозмовників.

Ксенія Собчак - можливий учасник президентських виборів 2018 року. Висунення Собчак розглядається в Кремлі як варіант збільшення інтересу громадян до кампанії, говорив у вересні близький до адміністрації президента РФ співрозмовник Бі-бі-сі. Собчак не підтверджувала, що піде на вибори, але й не заперечила цього.

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Чи обговорювала Собчак під час зустрічі з Путіним свою участь у президентській гонці, невідомо. Але кілька днів тому в інтерв'ю журналу Glamour на питання "Скажи мені тепер вже як потенційний кандидат на найвищу у країні посаду: ти не думаєш, що твоє минуле в шоу-бізнесі тобі зашкодить", Собчак не стала заперечувати, що висуватиметься в президенти.

Путін раніше прокоментував новини про плани Собчак висунутися в президенти фразою "заради бога". Він додав, що з великою повагою ставиться до її батька Анатолія Собчака.

Вибори президента Росії повинні пройти в березні 2018 року. Володимир Путін ще офіційно не оголосив про свою участь, але очікується, що він зробить це в грудні.