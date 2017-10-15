Маргарет Етвуд стала лауреатом Премії миру німецьких книготорговців

Канадська авторка та активістка Маргарет Етвуд у неділю, 15 жовтня, на Франкфуртському книжковому ярмарку отримала Премію миру німецьких книготорговців.

Ця престижна нагорода присуджується письменникам, художникам, ученим і громадським діячам, які зробили вагомий внесок у зміцнення миру, повідомляє Deutsche Welle.

Письменниця відома своєю книгою «Оповідь служниці», за якою зняли однойменний серіал.

«Історії мають надзвичайну силу. Вони змінюють те, як люди думають та відчувають, на гірше чи на краще», - заявила у промові під час нагородження Етвуд.

Глава Біржової спілки німецької книготоргівлі Гайнріх Рітмюллер назвав письменницю «поборницею миру та свободи», яка відкрила очі на те, «яким похмурим може бути світ».

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Маргарет Етвуд відома не тільки як письменниця та критик, але й як активістка екологічного руху та феміністка. Вона - лауреат Букерівської премії, якою нагороджують за найкращий англомовний роман року, а також багаторазова її номінантка. Книжки Етвуд перекладені тридцятьма мовами світу.

Премію миру німецьких книготорговців, яка становить в грошовому еквіваленті 25 тис. євро, заснували в 1950 році. Серед її лауреатів - такі видатні особистості, як лікар і філософ-гуманіст Альберт Швейцер, письменник і художник Герман Гессе, філософ і психолог Карл Ясперс, дитяча письменниця Астрід Ліндгрен, літературознавець і дисидент Лев Копелєв, драматург і політик Вацлав Гавел, прозаїк Орхан Памук і білоруська письменниця Світлана Алексієвич.