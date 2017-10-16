Бої на Синаї: Ізраїль заявив про обстріл з боку єгипетського півострова

Щонайменше шестеро військових єгипетської армії та 24 бойовики з угруповання пов’язаного з "Ісламською державою" загинули на Синаї внаслідок запеклих боїв у неділю, 15 жовтня, передає Deutsche Welle. Щонайменше 20 військових зазнали поранень.

Понад сотня бойовиків-ісламістів багато разів здійснювали наступи на блокпости єгипетських збройних сил у прикордонному містечку Шейх-Зувейд.

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Бойовики використовували гранатомети, заміновані автомобілі та легку стрілецьку зброю. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напади.

Вже за кілька годин сирени на півдні Ізраїлю сповістили про наближення ракетного удару.

Ізраїльська армія повідомила про дві ракети, які були випущені по Ізраїлю з боку Синайського півострова. Інформація про поранених чи загиблих не надходила.

З 2013 року на Синайському півострові загинули сотні військових та поліцейських.