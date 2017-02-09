Ізраїль перехопив кілька ракет, запущених із Синайського півострова

Вони були перехоплені системою протиракетної оборони країни, повідомляє РБК з посиланням на видання Haaretz.

Ракети були запущені в бік ізраїльського курорту Ейлат. Ізраїльська система протиракетної оборони «Залізний купол» успішно перехопила кілька з них. Про наявність постраждалих в результаті обстрілу невідомо, проте місцеві жителі повідомили, що вони почули кілька гучних вибухів.

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Антитерористична операція в Єгипті на півночі Синайського півострова триває вже близько двох років. Там, за даними єгипетських військових, влаштувалися екстремістські угруповання, в тому числі і пов'язані з «Ісламською державою». Напади бойовиків на представників правопорядку на півночі Синаю відбуваються практично щодня. В результаті терористичних атак в регіоні постраждали сотні військовослужбовців.