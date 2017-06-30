У США набув чинності міграційний указ Трампа

У США набули чинності обмеження на в'їзд для жителів шести переважно мусульманських країн, а також припинення прийому біженців. Указ почав діяти вранці в п'ятницю, 30 червня, через 72 години після рішення Верховного суду США, як повідомляє DW.

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90-денна заборона на в'їзд в США діє для громадян шести країн - Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. Обмеження не повинні стосуватися тих, у кого в США є близькі родичі (разом з тим ступінь споріднення, охарактеризована як bona fide, тобто "справжня", створює невизначеність), бізнес, діюча віза або громадянство, а також тих, хто навчався або навчається в країні. Окремо наголошується, що наречені є близькими родичами.

Крім того, почала діяти 120-денна заборона на прийом біженців.

У понеділок Верховний суд США ухвалив рішення про розгляд у жовтні апеляції на блокування указу. Доти її основні положення мають законну силу. Раніше кілька американських судів заблокували дію указу, визнавши його незаконним.