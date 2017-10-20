Путін прокоментував можливість обрання жінки на пост президента РФ

Чи може жінка стати новим президентом Росії, запитали Володимира Путіна під час підсумкової сесії міжнародного дискусійного клубу «Валдай». «У нас все можливо», - відповів президент.

Читайте такожУ Кремлі заявили, що не мають стосунку до рішення Собчак йти на вибори президента РФРаніше, відповідаючи на питання «Ведомостей» про ставлення до можливого висунення Собчак в президенти, Путін зазначав, що не має визначати, хто кращий для російського народу. «Але кожна людина відповідно до закону має право виставити свою кандидатуру. І Ксенія Собчак не є тут винятком», - говорив Путін на початку вересня.

Про намір балотуватися в президенти Ксенія Собчак обмовився в листі, який вона направила одному з російських видань. В інтерв'ю телеканалу «Дождь» вона розповіла, що своє можливе висунення вона обговорювала з чинним президентом, який нагадав їй про відповідальність за прийняті рішення.