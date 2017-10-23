У Чечні співробітник Росгвардії застрелив чотирьох товаришів по службі

У Чечні співробітник Росгвардіі застрелив чотирьох товаришів по службі. Про це повідомляють «РИА Новости» із посиланням на джерело.

Повідомляється, що нападник убитий. Призначена службова перевірка.

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"За попередньою інформацією, сьогодні близько 16 години в станиці Шелковська Чеченської республіки в одній з військових частин Північно-Кавказького округу військ Національної гвардії РФ старший лейтенант смертельно поранив чотирьох своїх товаришів по службі. Військовослужбовця, який відкрив стрілянину в казарменому приміщенні, було ліквідовано черговим підрозділом", - сказав співрозмовник агентства.