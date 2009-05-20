Парламент Молдови обиратиме Президента країни

Парламент Республіки Молдова сьогодні обиратиме Президента країни.

На посаду глави держави претендують двоє кандидатів – чинний прем’єр-міністр Зінаїда ГРЕЧАНА та лікар, академік Станіслав ГРОППА, передає радіо “Свобода”.

Обидва претенденти представляють правлячу Партію комуністів. Лідер партії, нинішній Президент Молдови Володимир ВОРОНІН вже двічі обіймав найвищу посаду в країні і не може балотуватися на третій термін.

Президент Молдови обирається простою більшістю, тому для його обрання необхідні голоси 61 депутата зі 101. Разом з тим, комуністи мають у парламенті 60 мандатів.

Для перемоги одного з кандидатів необхідно, щоб за нього проголосував хоча б один депутат від опозиції. Однак представники опозиції обіцяють бойкотувати голосування.