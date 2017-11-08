Польща збільшить кількість робочих віз для українців

Польща майже в півтора разу збільшить кількість робочих віз для українців. Цього року країна планує видати близько 900 тисяч дозволів. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає ТСН з посиланням на програму "Сніданок з "1+1".

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Торік країна видала 1 мільйон 300 тисяч віз, з яких 650 тисяч - з правом на роботу. Громадяни України, які працюють у Польщі, щорічно надсилають додому майже 5 мільярдів євро.

Як відомо, Польща не буде приймати біженців через надлишок українців.