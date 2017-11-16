У будинку каліфорнійського стрілка знайшли тіло його дружини

У селищі Ранчо-Техейма в штаті Каліфорнія в США зросла до п'яти кількість жертв, яких убив 43-річний Кевін Ніл. У будинку злочинця, під підлогою, знайшли тіло його дружини.

Слідчі припускають, що жінка стала першою жертвою вбивці. Про це передає ТСН з посиланням на ABC.

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Нагадаємо, вчора, 14 вересня, вранці за місцевим часом Ніл викрав у сусіда пікап і поїхав селищем відстрілювати випадкових жертв. Він вів безладну стрілянину по автомобілях, будинках, увірвався в початкову школу.

Від куль загинули чотири людини. Ще 10 були поранені. Самого злочинця вбила поліція. Тобто смертей загалом шість.

Помічник окружного шерифа Філ Джонстон припустив, що причиною трагедії могли стати психологічні розлади на тлі конфліктів Ніла з дружиною та з сусідами, які, як він вважав, виготовляли наркотики.