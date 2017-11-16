Гімн Італії нарешті отримав офіційний статус
15:10, 16 листопада 2017Світ
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"Пісня італійців" де-факто служила гімном ще з 1946 року, але тільки зараз отримала офіційний статус.
Питання гімну в Італії закрито / Фото УНІАН
Комісія з конституційних справ сенату Італії привласнила пісні "Пісня італійців" (Il Canto degli Italiani, "Брати Італії") статус офіційного гімну. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ansa.
"Пісня італійців" де-факто служила гімном ще з 1946 року. Однак тоді Рада міністрів ухвалила лише його тимчасовий статус.
Попри відсутність офіційного статусу цю пісню виконували на всіх заходах, включно зі спортивними змаганням. Текст "Пісні італійців" у 1847 році написав італійський поет і письменник Гоффредо. Авторо музики - Мікеле Новара.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Китаї ввели кару за неповагу до гімну.
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