Гімн Італії нарешті отримав офіційний статус

Комісія з конституційних справ сенату Італії привласнила пісні "Пісня італійців" (Il Canto degli Italiani, "Брати Італії") статус офіційного гімну. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ansa.

"Пісня італійців" де-факто служила гімном ще з 1946 року. Однак тоді Рада міністрів ухвалила лише його тимчасовий статус.

Попри відсутність офіційного статусу цю пісню виконували на всіх заходах, включно зі спортивними змаганням. Текст "Пісні італійців" у 1847 році написав італійський поет і письменник Гоффредо. Авторо музики - Мікеле Новара.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Китаї ввели кару за неповагу до гімну.