Авіакатастрофа у Бразилії: загинули 14 людей

Британський бізнесмен і дев`ять членів його сім`ї загинули внаслідок аварії літака неподалік від дорогого курорту в Бразилії.

Як повідомляє Sky News, двомоторний літак Роджера Яна РАЙТА вибухнув минулої ночі недалеко від аеропорту Терравіста містечка Транкосо на північному сході країни. Усі 14 осіб, які перебували на борту, загинули під час вибуху, останки ідентифікують за допомогою тестів ДНК.

Р.РАЙТ, один із засновників компанії з фінансового консультування Arsenal Investimentos в Сан-Паулу, помер разом з другою дружиною, сином і донькою від попереднього шлюбу, двома онуками, онучкою і двоюрідною бабусею. Причини інциденту наразі невідомі.