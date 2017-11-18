Неспокійна Греція: в Афінах спалахнули масові безлади (відео)

У двох найбільших містах Греції у п'ятницю ввечері відбулися зіткнення поліції та молоді, яка влаштувала марш до річниці студентського повстання проти колишньої хунти, повідомляє Европейская правда.

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За даними поліції, внаслідок сутичок постраждали двоє цивільних. В Афінах жінку госпіталізували з сильними опіками, вона перенесла операцію, щоб не втратити ногу.

У Салоніках травму отримав мотоцикліст, який в'їхав у складену демонстрантами барикаду. Його теж госпіталізували.

Понад 5 тисяч поліцейських патрулювали вулиці грецької столиці, де у п’ятницю відбувався щорічний марш пам’яті жертв розгону студентського протесту 1973 року колишньою хунтою.

Сотні молодих людей напали на поліцейських в Афінах, кидаючи в них каміння, фаєри і газові снаряди. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ для розгону натовпу.