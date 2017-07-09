У Гамбурзі поновилися сутички із поліцією

В районі Штерншанце (Шанценфіртель) на північно-заході Гамбурга пізно ввечері в суботу, 8 липня, поновилися сутички екстремістів з поліцією. Правоохоронні органи застосували водомети, щоб розігнати антиглобалістів, які сиділи на проїжджій частині і перекрили рух автомобілів. У співробітників органів правопорядку полетіли пляшки і піротехніка, як пише DW.

Деякі хулігани приховували обличчя під шарфами і масками. Вони розбили вікна в банківській філії Sparkasse. У відповідь на продовження насильства поліцейські стягнули до кварталу, відомому своєю розвиненою альтернативною культурою, понад 30 добре оснащених спецпідрозділів.

За допомогою гучномовців правоохоронні органи закликали випадкових спостерігачів розійтися по домівках і стежити за тим, що відбувається за випусками новин.

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За даними поліції, в Штерншанце, де напередодні вночі вже сталися заворушення, в суботу зібралися майже 600 осіб. Спочатку обстановка була спокійною, потім в районі Нойєр-Пфердемаркт хулігани почали атакувати правоохоронців. ЗМІ повідомляють про велику кількість затриманих, в поліції конкретних цифр поки що не називають.

На мосту Штернбрюкке на північно-заході міста хулігани підпалили барикади і також вступили в зіткнення зі співробітниками органів правопорядку.

Крім того, ЗМІ повідомляють про можливі сутички в районі Альтона на правому березі Ельби. Офіційно ці відомості поки не підтверджуються. За словами очевидців, в напрямку цього району пройшло кілька поліцейських машин із увімкненими сиренами і проблисковими маячками.

До початку першого дня саміту G20 і на наступну ніч після його старту екстремістськи налаштовані учасники вуличних акцій в масках розгромили кілька районів Гамбурга. Незважаючи на те, що зустріч на вищому рівні 8 липня завершилася, безлади в місті не вщухають.