Стала відома причина смерті Чарльза Менсона

Відомий серійний вбивця Чарльз Менсон помер через захворювання шлунково-кишкового тракту. Про це повідомляє TMZ.

Проблеми зі здоров'ям у серійного вбивці почалися ще в січні - його доставили в лікарню з шлунково - кишковою кровотечею. Тоді злочинцеві повинні були зробити операцію, проте лікарі відмовилися, вважаючи, що він її не переживе.

Як повідомляв УНІАН, Чарльз Менсон став відомий в кінці 1960-х. Тоді гітарист-любитель, який деякий час грав з групою Beach Boys, організував у Каліфорнії комуну під назвою «Сім'я». Її члени вживали наркотики і поклонялися дияволу. Крім цього вони за вказівкою Менсона здійснювали вбивства. Сам лідер секти, як встановив суд, також вбив кілька людей.

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Однією з перших жертв банди була вагітна дружина режисера Романа Поланськи Шерон Тейт. Далі були відомі в Лос-Анджелесі елітний перукар, власник кав'ярні, а також ті, на кого Менсон колись затаїв образу. У результаті поліції вдалося встановити злочинців і заарештувати всіх членів «Сім'ї». Від смертної кари їх врятувало тільки те, що її скасували в Каліфорнії в 1972 році.

В результаті Менсону суд замінив вищу міру дев'ятьма довічними термінами. Після суду про Менсона було знято кілька фільмів і серіалів. Як повідомлялося раніше, саме про події тих років розповідає новий сценарій Квентіна Тарантіно, який режисер запропонував кільком голлівудським студіям.

Крім цього ім'я Менсона стало частиною назви групи Marilyn Manson, а ім'я одного з членів секти, Лінди Касабіан, взяв собі гурт Kasabian.