Влада США хоче розслідувати приховування Uber інформації про кібератаку

Федеральна торгова комісія США вивчає інформацію про хакерську атаку на компанію Uber в 2016 році, повідомляє Bloomberg. Керівництво компанії протягом року не розкривало інформацію про кібератаку, внаслідок якої була викрадена інформація про 57 млн пасажирів і водіїв.

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада генеральний директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що хакери отримали доступ до особистих даних близько 57 млн пасажирів і водіїв однойменного мобільного додатку для замовлення поїздок. Інцидент стався в 2016 році. Були вкрадені імена, адреси електронної пошти та телефонні номери клієнтів, при цьому номери соціального страхування, дані кредитних карт і інформація про місце поїздки викрадені не були.