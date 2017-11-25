Трамп відмовився стати "Людиною року" за версією Time

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовився знову стати «Людиною року» за версією журналу Time. Про це він написав у своєму Twitter.

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«Журнал Time подзвонив, щоб сказати, що мене, певно, назвуть «Людиною року», як і минулого року. Проте в такому разі мені довелося погодитися на інтерв'ю і великі фотозйомки. Я сказав, що це не годиться і відмовився. У будь-якому випадку спасибі», - написав він.

Раніше повідомлялося, що журнал Time включив дочку президента США Іванку Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера в список найвпливовіших людей світу 2017 року.

У список також потрапили зірки Голлівуду Емма Стоун і Райан Рейнольдс.