ЗМІ дізналися, як у Білому домі виникло прізвисько Іванки Трамп

Помічники глави Білого дому позаочі називають старшу дочку президента США Дональда Трампа і його головного радника Іванку Трамп "старшою дочкою англійського короля" ("princess royal", що буквально можна перекласти як "королівська принцеса"), повідомляє РБК з посиланням на журнал Vanity Fair.

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Таке прізвисько вона, за інформацією видання, отримала після того, як тимчасово зайняла місце свого батька на одній із зустрічей саміту G20 в Німеччині цього літа. "Вибачте, - відреагував на це тепер вже один з колишніх радників Трампа. - Це не сім'я, а вона не старша дочка англійського короля", - обурився він.

З тих пір, за даними Vanity Fair, помічники глави Білого дому звикли між собою називати Іванку Трамп «старшою дочкою англійського короля».

Як повідомляв УНІАН, у липні після саміту G20 Трамп заявив, що сім'я Клінтон довірила б доньці таку ж роль. Однак Челсі Клінтон з ним не погодилася.