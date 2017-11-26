У Брюсселі мітинг проти рабства переріс у заворушення, затримали 100 осіб
Спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії, але потім у натовп увійшли близько 30 молодих людей у балаклавах.
У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла в погроми в центрі міста, затримали близько 100 осіб.
Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон, передає 112.ua.
Читайте такожНеспокійна Греція: в Афінах спалахнули масові безлади (відео)
Місцева газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря поліції Ільзе Ван де Кэере повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Але потім у натовп увійшли близько 30 молодих людей у балаклаві і спровокували людей рухатися в бік магазинів.
"Вони попрямували до вулиці Луїз, де почали громити бутіки", - розповів представник поліції.
"Порядок на центральних вулицях відновлено. Поведінка провокаторів - неприпустимо, а реакція поліції - негайна і жорстка", - пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос.
Unrest and riot police in action in the lower part of Chaussée d Ixelles around an hour ago. #bruxelles#brusselspic.twitter.com/aUzXAuDBYP— Ragnar Weilandt (@RagnarWeilandt) November 25, 2017