У Брюсселі мітинг проти рабства переріс у заворушення, затримали 100 осіб

У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла в погроми в центрі міста, затримали близько 100 осіб.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон, передає 112.ua.

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Місцева газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря поліції Ільзе Ван де Кэере повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Але потім у натовп увійшли близько 30 молодих людей у балаклаві і спровокували людей рухатися в бік магазинів.

"Вони попрямували до вулиці Луїз, де почали громити бутіки", - розповів представник поліції.

"Порядок на центральних вулицях відновлено. Поведінка провокаторів - неприпустимо, а реакція поліції - негайна і жорстка", - пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос.