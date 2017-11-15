В центрі Брюсселя сталися масові заворушення (фото, відео)

В центрі Брюсселя пройшли масові безлади. За попередньою інформацією, в них взяли участь більше 100 осіб, передає kommersant.ru з посиланням на місцевий телеканал RTBF.

Читайте такожУ Гамбурзі поновилися сутички із поліцією Демонстранти атакували поліцейську дільницю. На місці події працював спецназ. Станції метро в центрі міста були закриті на вхід і вихід. Як уточнює газета La Derniere Heure, група молоді била вітрини і перевертала автомобілі в центрі міста, епіцентром подій стала площа Моне.

Газета Le Soir повідомила, що безлади почалися в ході масової зустрічі з блогером, відомим у соцмережах під ніком Vargasss 92. За інформацією видання, ситуація почала загострюватися, коли група поліцейських спробувала наблизитися до блогера, вважаючи збір несанкціонованим, в результаті між його прихильниками і поліцією почалися зіткнення.