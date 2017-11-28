"Фея" Меланія, балерини і розкішні ялинки: перша леді США прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)
11:05, 28 листопада 2017Світ
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Подивитися на різдвяні прикраси Меланія Трамп запросила дітей військовослужбовців.
До свята ще майже місяць, але в резиденції американського президента вже встановили кілька ялинок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Меланія Трамп показала, як вона прикрасила Білий Дім до Різдва
Подивитися на різдвяні прикраси Меланія Трамп запросила дітей військовослужбовців. Вона показала їм бібліотеку з раритетним виданням Різдвяної історії Чарльза Діккенса, вертеп зі сценою народження Христа і ляльковий Білий дім.
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Раніше повідомлялося, що журналісти дізналися, якою буде головна ялинка України.
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