"Фея" Меланія, балерини і розкішні ялинки: перша леді США прикрасила Білий дім до Різдва (фото, відео)

До свята ще майже місяць, але в резиденції американського президента вже встановили кілька ялинок. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Подивитися на різдвяні прикраси Меланія Трамп запросила дітей військовослужбовців. Вона показала їм бібліотеку з раритетним виданням Різдвяної історії Чарльза Діккенса, вертеп зі сценою народження Христа і ляльковий Білий дім.

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Раніше повідомлялося, що журналісти дізналися, якою буде головна ялинка України.