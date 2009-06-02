Молдова може втратити ГТС через борги Придністров'я перед Газпромом

ВАТ "Газпром" з огляду на великі борги Придністров`я за російський природний газ може в судовому порядку накласти арешт на активи молдавсько-російського підприємства "Молдовагаз", що призведе до переходу розподільчої газотранспортної системи (ГТС) країни в розпорядження російського газового холдингу. Про це журналістам у Кишиневі повідомив голова правління АТ "Молдовагаз" Олександр Гусєв. За його словами, якщо Газпром стягатиме всі борги за газ, зокрема заборгованість Придністров`я, він зможе забрати все майно "Молдовагаз" і буде повноправним власником, а підприємство "Молдовагаз" залишиться без активів, без магістральних і розподільчих трубопроводів і, отже, припинить існування.

За словами глави "Молдовагазу", Газпром може обмежити постачання природного газу до Молдови відповідно до реального рівня його оплати, або повністю припинити газопостачання. "Поки що певної інформації про те, що ситуація розвиватиметься критично, і нас можуть відключити від газу за неплатежі Придністров`я, у нас немає, і ми прагнемо не допустити цього, але ми не можемо виключити і такого розвитку подій", - зазначив О.Гусєв.

Раніше О.Гусєв повідомив, що загальний рівень розрахунку Придністров`я за російський природний газ, спожитий в 2008 р., склав близько 16%. Він зазначив, що Придністровський регіон одержав в 2008 р. газ на суму 352 млн. дол., а заплатив за нього 55 млн. дол.

Основний загальний борг АО "Молдовагаз" за російський природний газ в 2008 р. збільшився на 297 млн. дол., або на 28,4%, склавши на початок 2009 р. без урахування пені 1 млрд 343 млн. дол. Борг компанії безпосередньо перед Газпромом дорівнює 681 млн. дол., з яких 640 млн. дол., - заборгованість Придністров`я.

АТ "Молдовагаз" було створене в 1999 р. Статутний капітал підприємства становить 1,33 млрд леїв (118,3 млн. дол.). Найбільшими акціонерами АТ "Молдовагаз" є ВАТ "Газпром" (6 млн. 664 тис. 540 акцій, або 50%), уряд Молдови в особі Агентства публічної власності при Міністерстві економіки і торгівлі (4 млн. 708 тис. 876 акцій, або 35,33%) і адміністрація Придністров`я в особі Комітету з управління майном Придністров`я (1 млн. 791 тис. 306 акцій, або 13,44%).

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