США розробляють військовий план на випадок відмови Росії від договору щодо ракет
США починають вивчати можливі військові рішення по створенню системи ракет середньої дальності наземного базування.
США почали вивчати "військові рішення" на випадок, якщо Росія порушить Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це в інтерв'ю "Комерсанту" заявив заступник держсекретаря США Томас Шеннон.
"США починають вивчати можливі військові рішення по створенню системи ракет середньої дальності наземного базування, які, у випадку якщо Росія не почне дотримуватися положень договору про РСМД, забезпечили б захист США і наших союзників і компенсували військовий перевагу Росії, якого вона домагається шляхом створення заборонених ракет", - сказав він.
Нагадаємо, Комітети з питань збройних сил сенату і палати представників США схвалили виділення 58 мільйонів доларів на заходи у відповідь на порушення Росією договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (РСМД).
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Раніше повідомлялося, що голова комітету закордонних справ палати представників конгресу США Ед Ройс вніс поправку в законопроект по обороні на 2018 рік про введення нових санкцій щодо Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.
Згідно з документом, обидві сторони не можуть відчувати і розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншою (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.