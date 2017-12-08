США розробляють військовий план на випадок відмови Росії від договору щодо ракет

США почали вивчати "військові рішення" на випадок, якщо Росія порушить Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). Про це в інтерв'ю "Комерсанту" заявив заступник держсекретаря США Томас Шеннон.

"США починають вивчати можливі військові рішення по створенню системи ракет середньої дальності наземного базування, які, у випадку якщо Росія не почне дотримуватися положень договору про РСМД, забезпечили б захист США і наших союзників і компенсували військовий перевагу Росії, якого вона домагається шляхом створення заборонених ракет", - сказав він.

Нагадаємо, Комітети з питань збройних сил сенату і палати представників США схвалили виділення 58 мільйонів доларів на заходи у відповідь на порушення Росією договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (РСМД).

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Раніше повідомлялося, що голова комітету закордонних справ палати представників конгресу США Ед Ройс вніс поправку в законопроект по обороні на 2018 рік про введення нових санкцій щодо Росії за порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний в 1987 році президентом СРСР Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Згідно з документом, обидві сторони не можуть відчувати і розгортати крилаті, а також балістичні ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) і меншою (від 500 до 1000 кілометрів) дальності.