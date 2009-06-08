КНДР готується до запуску нових ракет?

КНДР оголосила заборону на судноплавство біля східного узбережжя в районі порту Вонсан, можливо, у зв`язку з планами запуску там міжконтинентальної балістичної ракети.

Як передає РІА "Новости", про це повідомила японська телекомпанія NHK.

За даними телекомпанії, японська служба безпеки перехопила радіоповідомлення КНДР, відповідно до якого корейським суднам забороняється заходити в цей район.

Зона, що підпадає під заборону судноплавства, тягнеться на 263 кілометри уздовж узбережжя біля порту Вонсан і виходить на 100 кілометрів у Японське море.

Заборона діє з 10 до 30 червня з 08.00 до 20.00.

«Нам невідома мета, заради якої Північна Корея визначила зону як заборонену для заходу суден. Але ми не можемо заперечувати можливість того, що Північна Корея готується до запуску ракет, у тому числі й балістичних. На основі збору та аналізу інформації, що надходить, ми діятимемо на забезпечення миру й безпеки Японії, спокою населення та його безпеки», – заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Татео КАВАМУРА.

Таке ж сповіщення для своїх суден КНДР розповсюдила 25 травня цього року, після чого провела ряд запусків ракет.

Японська служба безпеки на морі передала попередження для японських суден не наближатися до вказаної зони.