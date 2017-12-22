Мей оголосила про перемогу над "Ісламською державою" в Іраку і Сирії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в ході виступу перед британськими військовими на військовій базі Акротірі на Кіпрі заявила про крах терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) на території Сирії та Іраку.

Читайте такожВлада Іраку офіційно оголосила про закінчення війни з "Ісламською державою"«Всього три роки тому групування ІД оголосило про створення халіфату на території Сирії та Іраку, де відбувалися найбільш варварські дії і звідки планувалися вбивства в наших містах, на нашій батьківщині. Але багато в чому завдяки вашим зусиллям так званий "халіфат"... більше не має такої значної території», - цитує The Telegraph її звернення до військових.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня президент США Дональд Трамп заявив про перемогу над ІД в Сирії і Іраку.