У Філіпінах по дорозі на різдвяне служіння внаслідок ДТП загинуло 20 паломників

Внаслідок лобового зіткнення двох автобусів у місті Агу у Філіпінах загинуло 20 паломників, серед яких діти.

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Вони їхали на невеликому автобусі, які у Філіпінах називають джипні, на різдвяне служіння до церкви Божої матері у місті Манаага на півночі країни, повідомляє Sky News.

За інформацією місцевих ЗМІ, серед загиблих 5-місячне немовля та ще двоє дітей 7 і 10 років.

Ще 10 пасажирів джипні отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Незначні травми отримали 15 пасажирів іншого автобусу.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП.