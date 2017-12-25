У Філіпінах по дорозі на різдвяне служіння внаслідок ДТП загинуло 20 паломників
10:18, 25 грудня 2017Світ
1237
Як повідомляють місцеві ЗМІ, серед загиблих 5-місячне немовля, 7-річний хлопчик та 10-річна дівчинка.
Внаслідок лобового зіткнення двох автобусів у Філіпінах загинуло 20 людей / news.sky.com
Внаслідок лобового зіткнення двох автобусів у місті Агу у Філіпінах загинуло 20 паломників, серед яких діти.
Читайте такожУ Мексиці перекинувся туристичний автобус: загинуло 12 людей
Вони їхали на невеликому автобусі, які у Філіпінах називають джипні, на різдвяне служіння до церкви Божої матері у місті Манаага на півночі країни, повідомляє Sky News.
За інформацією місцевих ЗМІ, серед загиблих 5-місячне немовля та ще двоє дітей 7 і 10 років.
Ще 10 пасажирів джипні отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Незначні травми отримали 15 пасажирів іншого автобусу.
Як повідомляв УНІАН, 23 грудня в Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter