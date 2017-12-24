У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП: з'явилися фото

10:49, 24 грудня 2017
Інциденти
2676

У мікроавтобусі було 9 пасажирів, громадян України, які поверталися додому. Вони отримали травми легкої та середньої важкості.

karpatnews

У суботу, 23 грудня, в Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Про це повідомляє KarpatNews з посиланням на словацькі ЗМІ.

Так, в передмісті Кошице зіткнулися мікроавтобус "Renault Master" та легковий автомобіль "Suzuki Ignis".

karpatnews

У мікроавтобусі (на польській реєстрації) знаходилось 9 пасажирів, громадян України, які поверталися додому. Учасники ДТП отримали травми легкої та середньої важкості.

karpatnews

За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП сталася через те, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з "Suzuki Ignis".

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали п'ять осіб .

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП з українцями в Словачиині