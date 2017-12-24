У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП: з'явилися фото

У суботу, 23 грудня, в Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Про це повідомляє KarpatNews з посиланням на словацькі ЗМІ.

Так, в передмісті Кошице зіткнулися мікроавтобус "Renault Master" та легковий автомобіль "Suzuki Ignis".

У мікроавтобусі (на польській реєстрації) знаходилось 9 пасажирів, громадян України, які поверталися додому. Учасники ДТП отримали травми легкої та середньої важкості.

За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП сталася через те, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з "Suzuki Ignis".

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали п'ять осіб .