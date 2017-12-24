У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП: з'явилися фото
10:49, 24 грудня 2017Інциденти
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У мікроавтобусі було 9 пасажирів, громадян України, які поверталися додому. Вони отримали травми легкої та середньої важкості.
ДТП сталася в передмісті Кошице / karpatnews
У суботу, 23 грудня, в Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП. Про це повідомляє KarpatNews з посиланням на словацькі ЗМІ.
Так, в передмісті Кошице зіткнулися мікроавтобус "Renault Master" та легковий автомобіль "Suzuki Ignis".
ДТП з українцями в Словаччині / karpatnews
У мікроавтобусі (на польській реєстрації) знаходилось 9 пасажирів, громадян України, які поверталися додому. Учасники ДТП отримали травми легкої та середньої важкості.
ДТП з українцями в Словаччині / karpatnews
За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП сталася через те, що водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху, де і сталося зіткнення з "Suzuki Ignis".
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині легковик зіткнувся з автобусом, постраждали п'ять осіб .
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