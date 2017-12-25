Від України до Австралії: як світ зустрів Різдво (фоторепортаж)

12:40, 25 грудня 2017
Світ
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Опівночі в храмах світу пройшли святкові меси.

Ілюстрація \ REUTERS

Сьогодні, 25 грудня, частина християн відзначає Різдво.

Читайте такожУкраїнці вперше офіційно святкують Різдво 25 грудняПапа Римський Франциск в різдвяний Святвечір 24 грудня під час традиційної недільної проповіді у Ватикані закликав до звільнення всіх викрадених людей, включаючи священиків, ченців і мирян.

Також понтифік попросив про "дар миру для всього світу" і зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти у світі.

Вперше в цьому році офіційний вихідний день 25 грудня встановлений і в Україні.

Святкова меса у Ватикані
Святкова меса у Ватикані /  © REUTERS
Меса в переддень Різдва в Римсько-католицькій церкві Святого Йосипа в Каїрі, Єгипет
Меса в переддень Різдва в Римсько-католицькій церкві Святого Йосипа в Каїрі, Єгипет /  © REUTERS
Діти тримають свічки під час масової молитви в переддень Різдва в церкві в Амбоні, Індонезія
Діти тримають свічки під час масової молитви в переддень Різдва в церкві в Амбоні, Індонезія /  © REUTERS
Папа Франциск на святковій месі у Ватикані
Папа Франциск на святковій месі у Ватикані /  © REUTERS
Туристи та місцеві жителі святкують Різдво на пляжі Бонді в Сіднеї
Туристи та місцеві жителі святкують Різдво на пляжі Бонді в Сіднеї /  © REUTERS
Королева Великобританії Єлизавета II
Королева Великобританії Єлизавета II /  © REUTERS
Дональд Трамп з дружиною прибули на святкову месу
Дональд Трамп з дружиною прибули на святкову месу /  © REUTERS
Санта Клаус в Вальпараісо, Чилі
Санта Клаус в Вальпараісо, Чилі /  © REUTERS
Військові США святкують Різдво на військовій базі в Баграмі, Афганістан
Військові США святкують Різдво на військовій базі в Баграмі, Афганістан /  © REUTERS
Ізраїль
Ізраїль /  © REUTERS
Єгипет
Єгипет /  © REUTERS
© REUTERS
Парафіяни відвідують різдвяну опівнічну месу в церкві в Кочі, Індія
Парафіяни відвідують різдвяну опівнічну месу в церкві в Кочі, Індія /  © REUTERS
Святкова меса у Багдаді, Ірак
Святкова меса у Багдаді, Ірак /  © REUTERS
Підготовка до святкової вистави перед месою у Білорусі
Підготовка до святкової вистави перед месою у Білорусі /  © REUTERS
Софія, Болгарія
Софія, Болгарія /  © REUTERS
Київ, Україна
Київ, Україна /  © REUTERS
Київ, Україна
Київ, Україна /  © REUTERS
Київ, Україна
Київ, Україна /  © REUTERS
Київ, Україна
Київ, Україна /  © REUTERS
Берлін, Німеччина
Берлін, Німеччина /  © REUTERS

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Теги: #як відсвяткували різдво#світі святкують різдво