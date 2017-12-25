Від України до Австралії: як світ зустрів Різдво (фоторепортаж)
12:40, 25 грудня 2017Світ
3319
Опівночі в храмах світу пройшли святкові меси.
Ілюстрація \ REUTERS
Сьогодні, 25 грудня, частина християн відзначає Різдво.
Читайте такожУкраїнці вперше офіційно святкують Різдво 25 грудняПапа Римський Франциск в різдвяний Святвечір 24 грудня під час традиційної недільної проповіді у Ватикані закликав до звільнення всіх викрадених людей, включаючи священиків, ченців і мирян.
Також понтифік попросив про "дар миру для всього світу" і зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти у світі.
Вперше в цьому році офіційний вихідний день 25 грудня встановлений і в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter