Від України до Австралії: як світ зустрів Різдво (фоторепортаж)

Сьогодні, 25 грудня, частина християн відзначає Різдво.

Читайте такожУкраїнці вперше офіційно святкують Різдво 25 грудняПапа Римський Франциск в різдвяний Святвечір 24 грудня під час традиційної недільної проповіді у Ватикані закликав до звільнення всіх викрадених людей, включаючи священиків, ченців і мирян.

Також понтифік попросив про "дар миру для всього світу" і зазначив, що особливо молиться за людей, які найбільше страждають через конфлікти у світі.

Вперше в цьому році офіційний вихідний день 25 грудня встановлений і в Україні.