Черговий теракт в Кабулі: загинули щонайменше 40 людей

10:15, 28 грудня 2017
Світ
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Внаслідок вибуху у Кабулі п'ятеро потерпілих знаходяться в критичному стані.

Силовики на місці вибуху в Кабулі / REUTERS

Принаймні 40 людей загинули та 30 отримали поранення під час атаки з вибухівкою у столиці Кабулі.

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Як передає Reuters, про це заявив міністр внутрішніх справ країни.

Зазначається, що поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад на афганську медіа-групу, але таліби виступили з заявою, заперечуючи будь-яку участь.

Заступник прес-секретаря міністерства внутрішніх справ Нарат Рахімі розповів виданню Pajhwok, що вибух відбувся о 10:30 ранку за місцевим часом біля культурного центру «Теб’ян».

За словами офіцера охорони здоров'я, п'ятеро потерпілих знаходяться в критичному стані.

Представник міністерства внутрішніх справ Наджиб Даніш зазначив, що ймовірно вибух здійснив терорист-смертник.

Повідомляється, що об’єктом нападу стало інформаційне агентство Afghan Voice.

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Теги: #теракт в Кабулі#тероризм в Афганістані