Названі найкрасивіші люди в світі за 2017 рік
Найкрасивішою жінкою визнана модель Ліза Соберано, а чоловіком - співак і танцюрист Кім Тхе Хен.
Розважальний сайт TC Candler опублікував рейтинг найкрасивіших людей світу в 2017 році. Рейтинг складається щорічно на основі думок незалежних критиків.
Як передає 112.ua, на YouTube-каналі TC Candler були опубліковані відео з рейтингом 100 Most Beautiful Faces і 100 Most Handsome Faces, в яких показані найбільш привабливі люди за підсумками року.
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Так, найкрасивішою жінкою в 2017 році визнана модель, актриса і співачка Ліза Соберано. На другому місці її колега Тілан Блондо, а замикає трійку лідерів співачка і танцівниця Tzuyu (Чоу Тсу-ю).
У першу п'ятірку також увійшли актриса Сара Годон, її колега Голшифте Фарахані і модель Джордан Данн.