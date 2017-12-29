Названі найкрасивіші люди в світі за 2017 рік

Розважальний сайт TC Candler опублікував рейтинг найкрасивіших людей світу в 2017 році. Рейтинг складається щорічно на основі думок незалежних критиків.

Як передає 112.ua, на YouTube-каналі TC Candler були опубліковані відео з рейтингом 100 Most Beautiful Faces і 100 Most Handsome Faces, в яких показані найбільш привабливі люди за підсумками року.

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Так, найкрасивішою жінкою в 2017 році визнана модель, актриса і співачка Ліза Соберано. На другому місці її колега Тілан Блондо, а замикає трійку лідерів співачка і танцівниця Tzuyu (Чоу Тсу-ю).

У першу п'ятірку також увійшли актриса Сара Годон, її колега Голшифте Фарахані і модель Джордан Данн.

У чоловічому рейтингу лідирує південнокорейський співак і танцюрист Кім Тхе Хен. Далі йдуть актори Джейсон Момоа та Армі Хаммер, а замикають першу п'ятірку актори Ідріс Ельба і Маріано Ді Вайо.