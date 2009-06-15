Одна з лідерів грузинської опозиції погодилася стати заступником міністра

Екс-міністр закордонних справ Грузії, лідер опозиційної партії "Шлях Грузії" Саломе ЗУРАБІШВІЛІ сьогодні заявила про готовність прийняти пропозицію Президента і зайняти пост заступника міністра внутрішніх справ.

Про це вона заявила в програмі «Хроніка дня» на грузинському телеканалі «Імеді», передає ІА «Новини-Грузія» .

За словами С.ЗУРАБІШВІЛІ, вона обійме цю посаду для того, щоб почати розслідування останніх інцидентів - спроб розгрому "міста кліток" у будівлі Держканцелярії й розгону акції опозиції біля однієї з будівель МВС у районі Тбілісі Діді Дігомі.

«Я приймаю виклик і готова завтра о 9.00 приступити до виконання обов`язків», - заявила С.ЗУРАБІШВІЛІ.

«Я прийняла рішення, щоб ніхто не казав, що опозиція відмовляється від пропозицій і щоб влада не використала це як піар акцію», - сказала С.ЗУРАБІШВІЛІ на мітингу, наголосивши, що ухвалила рішення самостійно, не консультуючись з іншими лідерами опозиції.

«Моя мета – не допустити громадянського протистояння в країні. Я стану гарантом того, що 114 фактів нападів на опозицію, що стались за останні два місяці, будуть розслідувані... Я буду рукою і очима народу в стані ворогів і зажадаю розслідування того, що сталося і ввійду до управління внутрішніх справ, щоб дізнатися, що відбувається із затриманими молодими людьми», - наголосила С.ЗУРАБІШВІЛІ.

Вона повідомила, що чекає до 18.00 вівторка відповіді президента Грузії.

Минулого тижня Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявив, що пропонує виділити опозиції, яка більше двох місяців проводить акції з вимогою його відставки, кабінет в будівлі Міністерства внутрішніх справ.

"Хай представник радикальної опозиції прийде, і ми йому виділимо великий кабінет у будівлі МВС. І хай він приводить туди своїх прихильників, щоб вони подивилися на роботу поліції зсередини", - заявив М.СААКАШВІЛІ на засіданні уряду в середу.

Він також запропонував опозиції взяти участь в роботі Міністерства юстиції, прокуратури і Ради безпеки.

З ранку у понеділок у Тбілісі сталася серія інцидентів на акціях опозиції.

З ранку, за повідомленням штабу опозиції, на територію, прилеглу до Держканцелярії, увірвалися близько 20 чоловік, озброєних палицями, які розгромили і зруйнували близько 30 кліток - імпровізованих тюремних камер. До години дня на територію, де проходить акція, повернулися близько десяти чоловік, які спробували зрушити камери, сталася їхня сутичка з активістами опозиції. Лідери опозиції звинуватили владу в спробі розгону акцій опозиції. МВС Грузії поширило офіційну заяву, в якій зазначається, що біля будівлі Держканцелярії сталося зіткнення прихильників опозиції з місцевими жителями.

Ще один інцидент стався біля будівлі МВС у районі Діді Дігомі. Лідери опозиції повідомили про розгін акції опозиції. Під час зіткнення постраждав представник опозиції Зураб АБАШИДЗЕ. Він був доставлений до клініки Гудушаурі зі струсом мозку, переломом носа, ушкодженнями щелепи і численними гематомами, повідомили журналістам лікарі.

МВС Грузії, зі свого боку, повідомило про затримання учасників акції пікетування Головного управління МВС за непокору поліції. При цьому МВС Грузії не називає кількість затриманих.