Росія призупинила «молочні» переговори з Білоруссю: не тих прислали

Росспоживнагляд призупиняє переговори з Білоруссю з "молочного" питання до уточнення повноважень білоруської делегації, повідомив телеканал "Вести" з посиланням на керівника відомства Геннадія ОНИЩЕНКА.

"Вчорашній раунд переговорів дозволив серйозно просунутися в питаннях поставок на російський ринок білоруської молочної продукції. Проте у зв`язку з публічними висловлюваннями посадовців Білорусі, а також коментарями офіційних ЗМІ у нас з`явилися підстави засумніватися в компетенції делегації, яка веде переговори про допуск на російський ринок білоруських молочних продуктів", - цитує телеканал головного державного санітарного лікаря РФ.

За його словами, в зв`язку з цим переговори з білоруською стороною призупиняються до уточнення повноважень делегації.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня глава Росспоживнагляду Г.ОНІЩЕНКО заявив, що заборонив імпорт майже всього спектру молочної продукції з Білорусі. Раніше видана його заборона стосувалася майже 600 найменувань білоруських молочних товарів.

11 червня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН запевнив, що Росія й Білорусь домовилися про поставки молока. Він також попросив міністра сільського господарства Олену СКРИННІК реалізувати цю домовленість на практиці. Прем`єр не уточнив, чи буде скасовано розпорядження Росспоживнагляду, яким було заборонено торгівлю на території Росії.

Заборона Росспоживнагляду послідувала в період різкого охолодження відносин між Москвою і Мінськом, викликаного небажанням Росії видавати обіцяний кредит у 500 мільйонів доларів.

14 червня Білорусь відмовилася брати участь у саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), який проходив у Москві.

Рішення пов`язано із забороною на ввезення до Росії білоруських молочних продуктів, яку в Мінську вважають дискримінаційною, повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ.

У ноті, направленій Білоруссю в секретаріат ОДКБ, йдеться, що не можна вести розмову про військову безпеку, коли з вини одного з учасників організації підривається економічна безпека.