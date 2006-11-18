Вступ України до СОТ дозволить обмежити тиск Кремля

Вступ України до Світової організації торгівлі дозволить обмежити засоби тиску Москви на Київ.

Такого висновку дійшли британські експерти з дослідницького центру Oxford Business Group, повідомляє “Німецька хвиля”. У своєму звіті фахівці назвали шанси України стати членом СОТ уже наступного року високими.

Британські експерти зазначають, що для швидкого вступу до СОТ українські законодавці ще мають внести негайні важливі зміни у систему оподаткування сільськогосподарських підприємств і скоротити перелік предметів торгівлі, які підлягають обов’язковій сертифікації. Ухвалення цих законів може поставити місцеві підприємства у становище надзвичайно складної конкуренції з рештою світу.

Підтримка з боку президента США Джорджа БУША членства Росії у СОТ на цьому тижні оживила можливість синхронного вступу до СОТ України та Росії, вважає Oxford Business Group. На думку багатьох фахівців, Кремль побоюється, що Київ, ставши членом СОТ раніше за Москву, може одержати вплив на визначення умов вступу до організації Росії.

Серед можливих сценаріїв, які передбачають британські експерти, може бути підписання між Україною і Росією угоди про неперешкоджання вступу останньої до СОТ. Припускається, що членство у СОТ обох країн поклало б край частим торговельним війнам між ними, як от забороні Росією імпорту українського м’яса та молочних продуктів.