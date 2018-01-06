У США назвали кількість застрелених поліцією громадян у минулому році

У 2017 році через застосування американськими поліцейськими зброї загинули 987 осіб. Це на 21 особу більше, ніж роком раніше.

Такі дані підрахунку, який веде видання Washington Post.

Видання зазначає, що 22% всіх застрелених в 2017 році — афро-американці. Разом з тим, кількість убитих беззбройних афро-американців в порівнянні з 2015 роком знизилася з 36 до 19 осіб. Найбільше жертв у віці від 30 до 44 років (369) і від 18 до 29 років (298). Серед загиблих 28 підлітків.

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Як пише газета, загальнонаціональний підрахунок випадків застосування вогнепальної зброї поліцією почався в 2014 році після вбивства темношкірого підлітка білим поліцейським в окрузі Сент-Луїса. Загибель Майкла Брауна в серпні 2014 року спровокувала масові заворушення і демонстрації по всій країні.